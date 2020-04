Renê e Guaracy convidam Griselda para jantar. Quinzé fala com Dagmar sobre o encontro com Teodora. Renê e Guaracy se surpreendem com o novo visual de Griselda. Letícia ignora Juan. Tereza Cristina surpreende Griselda e Guaracy jantando com Renê. Beatriz incentiva Danielle a lutar para ficar com Pedro. Paulo e Esther têm uma grande discussão. Celina e Henrique chegam à casa de Danielle e os três trocam acusações. Teodora olha a foto de Quinzinho. Marcela seduz Paulo. Renê avisa a Tereza Cristina que seu comportamento irá separar os dois.