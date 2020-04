Celeste convence Griselda a procurar Antenor. Tereza Cristina se enfurece quando Íris fala com Renê sobre seu passado. Todos chegam à casa de Griselda para aguardar a assinatura da escritura da casa. Tereza Cristina ofende Griselda, e Vilma ameaça denunciá-la. Íris e Alice tentam invadir o quarto de Marcela. Marcela manda um recado para Paulo. Griselda consegue comprar sua casa no Marapendi Dreams e começa sua sociedade com Celeste no restaurante.