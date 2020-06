Magazine Fina Estampa: Griselda fala para Gigante que quer investir no restaurante de Renê sem que ele saiba

Griselda conta para Gigante que entrou com um pedido de divórcio para se separar de Pereirinha. Guaracy pede para Quinzé conversar com Dagmar. Esther convence Paulo a lançar a nova coleção da Fio Carioca. Álvaro pensa no vídeo de Marcela e liga para Tereza Cristina. Renê se reúne com sua equipe e pensa em abrir um novo restaurante. Griselda fala para Gigante que quer i...