Renê tranquiliza Tereza Cristina. Patrícia comenta com Vanessa que desconfia de Antenor. Esther marca um encontro com Danielle em sua clínica. Mirna/Gisela elogia Tereza Cristina, que exige que ela se hospede em sua casa. Ferdinand ofende Crô. Guaracy convence Leandro a trabalhar no Tupinambar. Antenor teme que Mirna se embriague durante o jantar com os Velmont. Dona Zilá faz previsões sobre Luana. Baltazar se revolta contra Tereza Cristina e sabota o jardim da mansão. Griselda descobre que Antenor é o noivo de Patrícia.