Griselda celebra sua conquista com as amigas. Teodora vê Griselda na TV e reage com a notícia. Renê liga para Griselda. Antenor vai até a casa da mãe, que o trata com frieza. Quinzé pensa em Teodora. Antenor leva um fora de Patrícia. Teodora fala para Wallace que tem um plano para conseguir dinheiro. Marcela diz que fará uma reportagem com Tereza Cristina, que permite a presença da jornalista por mais tempo em sua casa. Paulo evita Esther. Vilma ouve Teodora falando com Wallace sobre seu plano contra Quinzé. Guaracy visita Griselda e se surpreende ao encontrar Renê.