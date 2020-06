Magazine Fina Estampa: Ferdinand deixa Pereirinha entrar na festa de Griselda

Antenor ouve Renê dizer que Tereza Cristina fará um jantar de noivado para Patrícia. Alberto briga com os clientes do Tupinambar. Teodora fica enciumada ao ver Wallace chegar à pizzaria com Zuleika. Vanessa afirma a Esther que ela é a alma da Fio Carioca. Ferdinand deixa Pereirinha entrar na festa de Griselda. Deborah beija Quinzé. Esther e Vanessa trabalham na coleção d...