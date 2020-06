Magazine Fina Estampa: Chiara chega à casa de Juan Guilherme

Tereza Cristina entra em contato com um detetive particular. Fred chega ao restaurante de Renê e lembra da proposta de Tereza Cristina. Antenor liga para Patrícia. Guaracy questiona Esther sobre a proposta de Paulo. Pereirinha se encontra com Tereza Cristina. Chiara chega à casa de Juan Guilherme, e revela que tem poucos meses de vida. Renê Junior descobre que sua mãe p...