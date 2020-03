Griselda finge tranquilidade ao saber que Antenor não dormiu em casa.Tereza Cristina descobre um grande vazamento em seu banheiro e chama por Renê. Zuleika e Edvaldo estranham o comportamento de Rafael ao chegar à oficina. Ferdinand, Pezão, Gigante e Enzo implicam com Crô quando ele passa em frente à rede de vôlei. Griselda estranha as perguntas que Tereza Cristina faz sobre sua vida. Antenor encontra uma atriz para se passar por sua mãe. Esther confessa a Paulo que sempre quis ter um filho. Griselda flagra Rafael e Amália se beijando. Antenor tenta explicar seu plano para Mirna. Tereza Cristina impõe que Vanessa a acompanhe no jantar e Renê fica preocupado. Antenor pede dinheiro emprestado a Rafael para contratar Mirna. Renê discute com Tereza Cristina e decide contratar Vanessa para contrariá-la. Patrícia ouve Antenor conversando com Daniel sobre Mirna. Vilma é assaltada e dois homens levam seu táxi.