Griselda invade o jantar dos Velmont. Tereza Cristina acusa Griselda e seu filho de tentarem dar um golpe em sua família. Patrícia cobra uma explicação de Antenor. Rafael namora Amália, e Zuleika critica o rapaz para Edvaldo. Renê se desculpa com Griselda. Antenor sofre um acidente com o carro de Juan. Amália avisa à mãe do acidente de Antenor, e Renê a leva até o local. Patrícia vai ao encontro de Antenor no hospital. Rafael fala para Amália que Antenor roubou o carro de Juan.