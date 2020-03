Antenor faz mudanças em seu plano com Mirna. Íris liga para Paulo e pede que ele dê um recado para Tereza Cristina. Vanessa começa a trabalhar no Le Velmont. Griselda recebe flores de Renê. Letícia é avisada de que encontraram o táxi de Vilma. Rafael diz a Griselda quais são suas intenções com Amália. Renê Junior chega ao Le Velmont para o seu suposto encontro. Tereza Cristina exige que Álvaro proíba Íris de voltar para o Brasil. Tereza Cristina sofre alucinações. Vanessa faz perguntas sobre Renê para Severino. Guaracy conforta Dagmar, e fica perturbado com sua proximidade. Tereza Cristina implora para que Renê nunca a abandone.