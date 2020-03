Antenor fica impressionado com a atuação de Mirna, que se passa por sua mãe. Vilma presta depoimento sobre o seu assalto. Patrícia pergunta por Antenor para Daniel. Griselda decide aceitar uma carona de Renê. Patrícia avisa a Tereza Cristina que a mãe de Antenor marcou a data do encontro entre elas. Griselda convida Rafael para jantar em sua casa e oficializar o namoro da filha. Mirna decide sair para gastar o dinheiro que recebeu e Antenor ameaça acabar com o acordo entre eles. Tereza Cristina fica perturbada depois de receber uma ligação de sua tia Íris. Paulo confidencia a Renê que não pode ter filhos. Vilma sofre com a perda de seu táxi. Crô recebe uma visita misteriosa em sua casa. Um curto-circuito deixa o Le Velmont às escuras e Renê resolve procurar Griselda. Paulo fala para Esther que a apoiará em sua decisão de ter um filho. Antenor entra em pânico quando vê Renê em sua casa.