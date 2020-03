Griselda reclama de Antenor e tenta disfarçar seu sofrimento. Tereza Cristina confessa a Renê que não aceita o noivado de Patrícia. Crô teme que Vanessa seja humilhada por Tereza Cristina. Quinzé questiona Guaracy sobre seu interesse em Griselda. Esther e Paulo acertam os últimos detalhes antes do desfile. Tereza Cristina não deixa Crô trocar de roupa para ir ao desfile. Daniel sugere que Antenor fale com Griselda sobre seu jeito. Antenor se desculpa com Griselda. Amália fica nervosa com o beijo de Rafael. Juan, Tereza Cristina e Crô chegam ao local do desfile. Antenor pede para Griselda se vestir com mais feminilidade e arrumar um novo emprego. Paulo e Esther são ovacionados na passarela após o desfile. Tereza Cristina repreende Renê Júnior. Baltazar se enfurece ao ver Solange na televisão e Celeste tenta defender a filha. Antenor pensa em encontrar uma pessoa para fingir ser sua mãe.