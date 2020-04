Antenor e Griselda discutem na UTI, e o rapaz passa mal. Carolina conta para Letícia que recebeu uma ligação do programa de televisão que consertará o carro de Vilma. Dagmar comenta com Quinzé que Teodora está voltando para o Brasil. Rafael convence Patrícia a ir ao hospital falar com Antenor. Griselda rasga a foto de Pereirinha. Danielle revela que Esther não pode mais ter filhos. Dagmar e Quinzé se beijam. Patrícia confronta Antenor. Antenor tenta convencer Patrícia a perdoá-lo. Guaracy percebe que Griselda tirou o retrato de Pereirinha da parede. Rafael não consegue convencer Juan a retirar a queixa contra Antenor. Quinzé conta para Griselda que Teodora está voltando para o Brasil.