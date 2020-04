O seriado de comédia americano The Soup está de volta após uma pausa de quase cinco anos. E vem com uma novidade importante, principalmente para o público brasileiro, que é Jade Catta-Preta no comando das tradicionais piadas e comentários ácidos do show. A brasileira de 35 anos, que já levou papel molhado e garrafada de plástico no palco quando iniciou seus stand-ups, substitui agora Joel McHale, que apresentou o programa por 11 anos. Antes, Catta-Preta já tinha feito participações em séries como Californication (2007-2014) e Modern Family (2009-2020).

“Eu vejo esse programa faz tempo, foi um dos primeiros que vi quando vim para os Estados Unidos, eu tinha 12 anos. Então, era um sonho ter um show assim”, conta Catta-Preta, que gravava o piloto para outra atração no canal E!, quando foi chamada para The Soup. “Estava no lugar certo, na hora certa”, diz. O programa é exibido sempre às quartas-feiras, às 22 horas.

A confirmação de que Jade Catta-Preta estaria no comando da nova temporada chegou em junho do ano passado, provocando, além da alegria, preocupação: “Eu não podia contar para ninguém até outubro; então, eu não podia sair de casa porque eu tenho uma boca enorme, estava com medo de falar pra todo mundo”.

A estreia nos Estados Unidos aconteceu em fevereiro e deu um novo tom ao programa, que foi ao ar pela primeira vez ainda em 1991, sob o comando de Greg Kinnear e com o nome de Talk Soup. Vieram depois outras temporadas, outros humoristas e algumas pausas esporádicas, até a chegada de Jade Catta-Preta.

Para a brasileira, é o fim do clube do bolinha, com meninos fazendo piadas de meninas, já que em mais de 20 temporadas, a apresentação foi predominantemente feita por homens. “Agora eu posso fazer diferente, as minhas piadas são diferentes. Gosto que minhas piadas falem de mim, em vez de gozar de outras pessoas”, afirma a atriz, que também já tem experimentado perucas, maquiagens e alguma performance, algo que até então não era muito comum no programa.

Até as críticas e comparações com Joel McHale estão superadas, diz a brasileira. “No começo, as pessoas me escreviam perguntando do Joel, e eu respondia superdoce: ‘Ah! Eu não sei... hahaha’. Mas eu comecei a ter poder e me sentir no controle, aí comecei a falar ‘eu sou a capitã agora, sabe?!’”, brinca ela. “As pessoas também começaram a ver que o meu estilo é diferente do dele, eu não posso ser ele, não posso ser outra pessoa, só posso ser eu mesma, tenho outro estilo. Acho que devagarzinho as pessoas foram vendo e eu fui achando o meu ritmo. Mas, enfim, dedos cruzados e a gente recomeça.”

Paulistana, Jade morava na Rua Califórnia, na cidade natal, quando seu pai, nascido nos EUA e filho de diplomata, resolveu abrir um negócio no Estado americano de Virgínia. Em uma cidade tão pequena, que pessoas não sabiam que idioma se falava no Brasil. “Uma pessoa perguntou ‘como é usar sapato agora?’”, recorda-se. Para Jade, foi ali que tudo começou. “Foi uma estranha transição, mas acho que é por isso que eu faço comédia. Acho que a linguagem era uma coisa que eu não tinha no começo e, agora, a linguagem, como uma comediante, é o meu poder, então acho que o trauma me ajudou.”