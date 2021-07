Magazine Fim de semana de rock Festival on-line Goiânia Rock City reúne dez bandas goianas no Martim Cererê amanhã e domingo

O Martim Cererê volta a ser palco do rock produzido em Goiânia depois de mais de 15 meses sem eventos por causa da pandemia da Covid-19. Amanhã e domingo, sempre a partir das 15 horas, será realizada mais uma edição do festival Goiânia Rock City, dessa vez sem a presença de público, totalmente on-line, com transmissão ao vivo pelo canal do Youtube da Monstro ...