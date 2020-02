Magazine Filmes vencedores ou indicados ao Oscar para ver na Mostra O Amor, a Morte e as Paixões

Ainda é possível assistir na telona indicados e vencedores do Oscar 2020 na Mostra O Amor, a Morte e as Paixões. Começando pelo sul-coreano Parasita, grande destaque da cerimônia. O longa que rendeu a Bong Joon Ho as estatuetas de melhor filme, diretor, filme estrangeiro e roteiro original, será exibido hoje, às 15 horas. Além dele, também integram a programação da mostra Fo...