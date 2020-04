O sucesso do filme O Milagre da Cela 7 chama a atenção para as produções realizadas na Turquia. O longa do diretor Mehmet Ada Öztekin, lançado no ano passado, tem conquistado elogios e emoções pelo mundo. Com outros trabalhos bem avaliados como roteirista e diretor, Mehmet é também escritor. Drama, comédia e terror de origem turca são boas indicações para esses dias de confinamento. Filmes turcos em diferentes gêneros, alguns muito populares, podem ser vistos em casa.

É o caso do longa O Milagre da Cela 7, que arranca lágrimas do começo ao fim. Adaptado de um filme sul-coreano de 2013, poderia ser classificado como drama que aborda questões sociais. Mas vai além. No elenco, estão os atores Aras Bulut Íynemli, Nisa Sofiya Aksongur, Deniz Baysal e Celile Toyon Uysal.

Sucesso de bilheteria na Turquia e fenômeno de audiência em outros países, o drama comovente conta a história de Memo (Aras Bulut Íynemli), adulto com deficiência intelectual e idade mental de uma criança. Ele cuida da filha, a inteligente e cativante Ova (Nisa Sofiya Aksongur), cuja mãe já morreu, e conta com ajuda da avó Fatma (Cecile Toyon Uysal). É essa relação de pai e filha que toca os corações dos espectadores e dos demais personagens. A inocência de Memo ao interpretar os fatos de sua vida sofrida se mistura com a maturidade para lidar com a dor.

Por um triste acaso, o bondoso pastor de ovelhas Memo é acusado de assassinar uma criança, colega de Ova e filha de um comandante, após um trágico acidente. O personagem central precisa provar sua inocência. Separado da filha que tanto ama, ele amarga as piores violências – físicas e psicológicas – dentro da cadeia, enquanto ela, mesmo sendo criança, tenta provar que o pai não é culpado.

Com ajuda da professora Mine (Deniz Baysal), a menina consegue visitar o pai no presídio. Aqui começam as cenas mais lindas e emocionantes do filme, que justificam o título, já que uma espécie de milagre acontece com os outros detentos da cela. Na verdade, transforma o coração dos presos, que já vinham passando por mudanças comportamentais desde a entrada de Memo. Solitários e sem esperanças, aos poucos eles vão buscando suas essências e revendo o que fizeram de suas vidas e o que ainda podem fazer, mesmo detidos numa prisão. E é com ajuda do bando de criminosos que a verdadeira história poderá ser desvendada para Memo ver a chance de escapar da sentença de morte, já que não teve o direito de se defender.

O filme falado no idioma turco exibe um cenário bucólico de um vilarejo na Turquia, ao mesmo tempo bonito e desolador. Entre o mar e os campos, há ruas movimentadas pela tensão da ditadura militar, também determinante no funcionamento da cadeia e da condenação de Memo.

Tudo captado com grande sensibilidade pelo diretor para falar de perdão e justiça. Uma história que, além de causar choro, leva a reflexões sobre o modo como levamos a vida. Assim como os criminosos se transformam após a convivência com Memo e Ova, também quem assiste ao filme certamente ficará mudado com os conceitos de amor, amizade, paternidade, fé, humildade e fraternidade.