Magazine Filmes para todos os gostos

Com as salas exibidoras fechadas, o cinema em casa tem sido a programação especial para muitos que fazem a quarentena por conta da pandemia do novo coronavírus. A maratona cinéfila movimenta a vida da população e dos programadores de emissoras de televisão e de plataformas de streaming. Há opções em todos os gêneros e para todos os gostos. Convidamos profissi...