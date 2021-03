Magazine Filmes e séries que entram nos catálogos de streaming em março A proposta é que os catálogos estejam abertos para narrativas de diversos nichos e gêneros, como a ficção científica, o drama e a comédia

Três mulheres com idades diferentes em busca de liberdade pessoal. Um serviço futurista que encontra o par ideal baseado na análise do DNA. Bruxas que desejam transformar crianças em ratos. As três histórias são de filmes e séries que entram nos serviços de streaming em março. A proposta é que os catálogos estejam abertos para narrativas de diversos nichos e g...