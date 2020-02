Magazine Filmes da mostra O Amor, a Morte e as Paixões colocam luz sobre protagonistas mulheres

Entre a diversidade de temas que já é característica da mostra O Amor, a Morte e as Paixões, muitas produções colocam luz sobre protagonistas mulheres que representam como niguém a condição feminina num mundo dominado por homens. É o caso, por exemplo, do russo Uma Mulher Alta (Kantemir Balagov), que será exibido nesta terça (25), às 12h15; do japonês O Fim da Viagem...