Magazine Filme “Vermelha” será exibido com debate no Cineteatro São Joaquim

A Casa de Leodegária – Residência Artística, em parceria com o Núcleo de Produção Digital (NPD Goiás) do IFG, realiza neste sábado, às 19 horas, sessão do filme Vermelha no Cineteatro São Joaquim. A exibição será seguida de bate-papo com o diretor e parte da equipe e do elenco do filme. Primeiro longa-metragem do goianiense Getúlio Ribeiro, Vermelha recebeu o Troféu Ba...