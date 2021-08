Magazine Filme vencedor do Festival de Gramado teve desenho de som feito por estúdio em Goiás Longa "Carro Rei" levou cinco prêmios, entre eles o de Melhor Filme e o de Melhor Desenho de Som, trabalho desenvolvido por Guile Martins, professor do curso de Cinema do IFG da cidade de Goiás

Tem um pedaço da cidade de Goiás na consagração do longa Carro Rei, da diretora Renata Pinheiro, grande vencedor na premiação do 49º Festival de Cinema de Gramado, realizada no último sábado. Entre os prêmios conquistados, a produção levou na categoria de Desenho de Som, trabalho desenvolvido pelo sound designer Guile Martins, do Studio Sohm, da cidade Goiás. Na pr...