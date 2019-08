Magazine Filme “Terra e Luz” será reexibido pela Casa de Leodegária

Uma sessão de reexibição do longa-metragem Terra e Luz, de Renné França, no Cineteatro São Joaquim será realizada nesta sexta-feira, às 20 horas, pela Casa de Leodegária – Residência Artística, novo espaço cultural da cidade de Goiás. A sessão gratuita contará com a presença de parte do elenco e da equipe, além do diretor. Haverá um bate-papo com a plateia, após a exi...