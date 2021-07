Magazine Filme sobre saída de Harry e Meghan Markle da realeza tem teaser divulgado Harry & Meghan: Escaping the Palace levanta quais foram os motivos que levaram os dois a deixarem seus papéis como membros da família real

O canal Lifetime prepara um filme, ainda sem data de lançamento revelada, que contará detalhes da saída do príncipe Harry, 36, e de Meghan Markle, 39, da realeza britânica. O primeiro teaser do projeto foi divulgado. A obra 'Harry & Meghan: Escaping the Palace' levanta quais foram os motivos que levaram os dois a deixarem seus papéis como membros da família real. ...