Magazine Filme sobre Britney Spears mostra que nem famosas estão imunes ao machismo Framing Britney Spears faz parte da série de produções The New York Times Presents que aborda temas relevantes

O que queremos? Liberdade para Britney! Quando queremos? Agora! As palavras de ordem de um ativista segurando um cartaz do movimento Free Britney abrem o documentário Framing Britney Spears (Enquadrando Britney Spears, em tradução livre para o português), produzido pelo jornal The New York Times em parceria com o serviço de vídeo sob demanda Hulu e o canal FX. ...