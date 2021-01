Magazine Filme nacional Os Sonâmbulos, carrega espectador a um limbo situado entre o devaneio e a realidade Feito em 2018, Os Sonâmbulos é ancorado no presente e tem a urgência do nosso tempo desesperado

Há ao menos duas forças que movem o cinema, as convenções e as invenções. As primeiras são as das fórmulas, do entretenimento. As segundas são as do risco. Por isso, exigem um espectador disposto a ser confrontado. Os Sonâmbulos se filia a esta tradição. Em seu terceiro longa, Tiago Mata Machado ameniza o experimentalismo que dificultava o diálogo de Os Reside...