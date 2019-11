Magazine Filme israelense ''Synonymes'' marca o lançamento da 13ª Mostra ''O Amor, A Morte e As Paixões'' Premiado no Festival de Berlim, película será exibida em Goiânia na próxima quarta-feira (20)

A 13ª edição da ''Mostra O Amor, A Morte e As Paixões'' será lançada na próxima quarta-feira (20), no Cinema Lumière do Banana Shopping, em Goiânia. E para marcar o pontapé da Mostra, que acontecerá entre os dias 12 a 26 de fevereiro de 2020, a organização do evento vai exibir, em primeira mão no Brasil, o filme israelense Synonymes. Com direção de Nadav Lapid, a pelí...