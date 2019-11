Magazine Filme Invasão ao Serviço Secreto é uma das apostas de estreia da semana A produção, dirigida por Ric Roman Waugh, apresenta a história do agente do serviço secreto Mike Banning, que vê sua vida mudar completamente da noite para o dia ao ser acusado de conspirar para o assassinato do presidente dos Estados Unidos

Protagonizado pelo ator Gerard Butler e com elenco composto por Morgan Freeman e Lance Reddick, o filme Invasão ao Serviço Secreto é uma das apostas de estreia da semana. A produção, dirigida por Ric Roman Waugh, apresenta a história do agente do serviço secreto Mike Banning (Butler), que vê sua vida mudar completamente da noite para o dia ao ser acusado de conspirar p...