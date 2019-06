Magazine Filme goiano ganha circuito internacional

Quando finalizou o longa Duas Irenes, depois de sete anos tentando viabilizar financeiramente o projeto, o diretor goiano Fabio Meira disse que uma de suas vontades era chamar atenção para a cultura de Goiás, o que abriria portas para outros filmes feitos no Estado. Acontece que a repercussão do lançamento, realizado no final de 2017, até hoje surpreende o cineasta.“Em janei...