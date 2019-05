Magazine Filme goiano 'Dias Vazios' estreia nacionalmente nesta quinta-feira (30) Baseado no romance de André de Leones "Hoje Está um Dia Morto", longa de Robney Bruno Almeida insere olhar otimista na atmosfera opressiva do livro

Quando venceu o Prêmio Sesc de Literatura em 2005, o romance Hoje Está um Dia Morto foi classificado como um turbilhão iconográfico no qual palavras, mais do que texto, formavam imagens. Foi como se o escritor André de Leones entrasse na cena literária de uma forma veloz e furiosa. Nas palavras do próprio autor, de um jeito “agressivo e desfolegado”. Agora, quas...