Magazine Filme escolhido para representar o Brasil no Oscar 2020 chega aos cinemas A Vida Invisível, de Karim Aïnouz, retrata a vida de duas irmãs que são separadas na juventude e passam anos tentando se reencontrar

Em meio a dezenas de entrevistas que o cearense Karim Aïnouz concedeu desde que seu filme A Vida Invisível foi escolhido para representar o Brasil no Oscar 2020, pouca coisa chamou tanto a atenção como a frase “queria ser o Almodóvar brasileiro”. Admirador confesso do melodrama, o diretor tem falado muito sobre o poder do gênero em jogar luz sobre histórias q...