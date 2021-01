Magazine Filme de Natal de Leandro Hassum alcança 26 milhões de acessos

O filme Tudo Bem no Natal que Vem, protagonizado por Leandro Hassum, alcançou a marca de 26 milhões de acessos na Netflix. A informação foi divulgada em carta para acionistas divulgada pela plataforma.O longa, que estreou no dia 3 de dezembro, é o primeiro de Natal produzido pela Netflix no Brasil. Hassum comemorou a marca no Instagram. “Imagina só mais de 26 milhõ...