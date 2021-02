Magazine Filme de 'Mortal Kombat' ganha primeiro trailer com personagens icônicos do jogo O vídeo foi divulgado nesta quinta-feira (18), pela Warner Bros, e mostra a violência característica da franquia

A adaptação live-action para os cinemas do jogo "Mortal Kombat" ganha seu primeiro trailer com personagens icônicos da franquia de luta, criada em 1992 por Ed Boon. O vídeo foi divulgado nesta quinta-feira (18), pela Warner Bros, e mostra a violência característica da franquia. No trailer, aparecem Liu Kang (Ludi Lin), Sub Zero (Joe Taslim), Sonya Blade (Jessica McName...