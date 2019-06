Magazine Filme de diretor goiano é indicado ao Grande Prêmio do Cinema Brasileiro Animação também foi selecionada para mais de 90 festivais em 26 países com a conquista de 25 prêmios nesse período

Documentário em animação sobre o cotidiano dos artistas de rua, o filme goiano O Malabarista foi indicado ao 18º Grande Prêmio do Cinema Brasileiro. Dirigido pelo cineasta Iuri Moreno e com produção assinada pela Caolha Filmes, a obra está entre os finalistas na categoria curta-metragem de animação. A premiação ocorre no dia 14 de agosto, com transmissão ao vivo pelo C...