Magazine Filme 'Curupira' é atacado no Twitter por mostrar lenda como personagem de terror Reações estão acontecendo mesmo sem que o filme tenha estreado; a produção chega às salas de cinema no final deste mês, no próximo dia 28, com distribuição da O2 Play

A transformação da lenda do Curupira num personagem de filme de terror está horrorizando usuários no Twitter, dentre os quais uma liderança pataxó e uma estudiosa da cultra indígena. A partir do trailer e do cartaz do longa "Curupira - O Demônio da Floresta", do diretor Erlanes Duarte, que mostra o conhecido mito do protetor das florestas como uma figura de olhos ...