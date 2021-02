Magazine Filme brasileiro sobre aldeia ianômami é selecionado para mostra no Festival de Berlim A trama acompanha o cotidiano de uma aldeia isolada no norte do país há mais de mil anos. Liderada por um xamã, ela tenta expulsar garimpeiros invasores, que trazem com eles doenças desconhecidas, e proteger seu território, demarcado legalmente

O filme nacional "A Última Floresta", de Luiz Bolognesi, foi selecionado para participar da mostra Panorama do próximo Festival de Berlim, um dos eventos cinematográficos mais importantes do mundo, que está marcado para começar no dia 1º de março. A trama acompanha o cotidiano de uma aldeia ianomâmi, isolada no norte do país há mais de mil anos. Liderada por um xam...