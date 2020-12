Se o terror tornou-se, nos últimos anos, um gênero central novamente, isso se deu, em grande parte, por vivermos num mundo de terrores - naturais, sociais, étnicos, sanitários, militares, etc. Vale dizer que o terror metafísico, o medo do além estão superados. O mundo dos mortos-vivos, hoje bem forte, evoca atualmente muito mais os efeitos de certas drogas do que propriamente a hipótese de um contágio fatal entre a vida e a morte.

Dito isso, Amizade Maldita, que estreia nesta quinta-feira, não investe em nenhum desses horrores mais ou menos tradicionais, a imaginação é seu terreno. O garoto Joshua tem um amigo imaginário, como muitas crianças nesse mundo. O amigo se chama Z - também o nome original do filme - e é apreciado pelos pais como bom companheiro das horas de solidão do menino. Isso até que Z comece a se manifestar de forma mais agressiva, como uma entidade que encarnou no garoto.

Primeiro, sua vida escolar torna-se impossível, já que ele passa a agredir os colegas. Depois, mesmo os amigos mais fiéis se afastam. É chamado o salvador de sempre - o psiquiatra, que dá uns conselhos paliativos e deixa o barco correr. Em poucas palavras, Amizade Maldita suprime intermediários para instaurar o imaginário mesmo no centro do terror. Está longe de ser um mau ponto de partida. Afinal, o imaginário é o que rege, por exemplo, nossas relações religiosas - e é efetivo, seja nas cerimônias de umbanda, seja nas curas milagrosas.

Ou seja, o amigo de Joshua poderia ser efetivo, desde que ajudado por uma atriz capaz de acreditar em seu papel, por uma cenografia capaz de provocar o nosso imaginário (e seus medos), por uma iluminação que pudesse nos retirar do mundo tão plano, tão normal, em que vive a família de Joshua. O fato de Z aparecer como uma figura não muito bela na parede do quarto do menino não altera muito as coisas, nem a convicção de Beth e Kevin, os pais, de que o problema de seu rebento é só passageiro.

O que vai alterar essa situação é a morte da mãe, que aparece no filme basicamente para morrer. Isso permite a Beth mergulhar em papéis há muito esquecidos, enquanto sua irmã toma conta de Joshua - a irmã aparece basicamente para isso. O fato é que nesses papéis estará o nó de todo o problema e a explicação do mal que Z está causando. Com tudo isso, a primeira cena interessante do filme só vai acontecer por volta dos 50 minutos. E que não se espere muito depois.

Para se ter ideia da importância do imaginário no mundo contemporâneo, basta ver a importância das fake news em nossa existência cotidiana. Elas afetam nossa percepção da realidade e incidem sobre a vida social de forma direta. São um assunto digno de filmes de terror, sem dúvida, mas ainda à espera de quem as transforme num longa de primeira. Amizade Maldita pertence à vasta saga de terrores frouxos.