Magazine Filhos na telona

Além do sucesso na vida profissional, Paulo Gustavo celebra com o lançamento de Minha Mãe É uma Peça 3 a chegada dos filhos Romeu e Gael. Os meninos fazem uma rápida aparição no filme com direito a close no rostinho deles. Na cena, Dona Hermínia, personagem do humorista, esbarra com Thales Bretas (marido de Paulo Gustavo) passeando com os bebês pelas ruas de Los Ange...