Magazine Filhos e sobrinho de Leonardo sofrem acidente de carro em Goiás; veja vídeo Sertanejo gravou vídeo e tranquilizou os fãs. Apenas Leandrinho, filho do cantor Leandro, teve uma leve lesão no pulso

O cantor Leonardo postou um vídeo em suas redes sociais na madrugada desta quinta-feira (2), em que afirma que os filhos João Guilherme e Matheus Vargas e o sobrinho Leandrinho, filho do cantor Leandro, sofreram um acidente de carro na noite de terça-feira (30). O carro onde estava a família do artista e o motorista capotou e caiu no Rio do Boi, a 40 km da fazenda d...