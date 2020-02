Magazine Filhos do bissexto Nascidos no dia 29 de fevereiro poderão, em 2020, comemorar o aniversário na data certa, o que ocorre somente de 4 em 4 anos

Apesar de ter nascido em 1984, se seguisse à risca a marcação do calendário ocidental, hoje Murilo Almeida completaria 9 anos. Filho do bissexto, o ortopedista veio ao mundo num 29 de fevereiro e desde então intercala a comemoração entre 28 e 1ª de março. “Prefiro sempre antecipar a festa, assim fica tudo no mesmo mês”, conta, com um tom que pouco lembra o adolescent...