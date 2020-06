Magazine Filhos da Jamaica No Dia Internacional do Reggae, conheça artistas de Goiânia que desbravam em uma cena que resiste da periferia para o centro

Pouca gente sabe, mas, em 1997, Junior Marvin, ex-guitarrista de Bob Marley, deixou a lendária The Wailers Band e veio parar em Goiânia. Apaixonado, o músico ficou durante dois anos na cidade, onde montou a Mamma Jamma, uma das bandas precursoras do reggae a oeste do País. “Lembro de assistir aos shows de Marvin e ficar impressionado. Tempos depois e eu parti...