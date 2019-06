Magazine Filho de Luciano Huck recebe alta da UTI e apresenta quadro estável Benício, de 11 anos, sofreu traumatismo cranioencefálico e passou por cirurgia

O filho do apresentador Luciano Huck, Benício, recebeu alta da unidade de tratamento intensivo (UTI) neurológico nesta segunda-feira, 24, após realizar uma neurocirurgia no fim de semana. Aos 11 anos de idade, o menino sofreu um acidente enquanto praticava wakeboard no último sábado, 22, nas proximidades da Ilha Grande, no litoral sul do Rio de...