Magazine Filho de Luciano Huck foi submetido a uma neurocirurgia, diz boletim médico Segundo a Marinha do Brasil, "o filho do apresentador esquiava em prática esportiva, desequilibrou-se da prancha e chocou a cabeça na mesma"

Em boletim divulgado pelo hospital Copa Star, os médicos afirmam que o filho de Luciano Huck e Angélica foi submetido a uma neurocirurgia. No sábado, 22, Benício, de 11 anos, sofreu um acidente enquanto praticava wakeboard, no sábado, 22, nas proximidades da Ilha Grande, no litoral sul do Rio. O adolescente está internado no hospital Copa Star, da Rede D'or, em Co...