Magazine Filho de Leonardo xinga Neymar após jogador publicar foto com a namorada dele Amigos do jogador fizeram questão de plantar intriga depois que ele postou uma foto de Isabella Arantes, bailarina do Domingão do Faustão

Uma baita torta de climão se instaurou entre o sertanejo Zé Felipe, filho do cantor Leonardo, e o jornador Neymar Jr. Rolou vídeo com xingamentos e deboches de um lado, e provocações nas redes sociais de outro. O fuzuê começou nesta quinta-feira (11), quando Neymar publicou uma foto posando ao lado do surfista Gabriel Medina e de Isabella Arantes, bailarina do Dom...