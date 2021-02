Jorge Conká, 15, filho da rapper Karol Conká, falou sobre ataques que vem sofrendo na Internet. No desabafo feito em suas redes sociais, o adolescente pediu empatia dos telespectadores do BBB 21 e afirmou que não tem relação alguma com o que acontece no programa.

O público desaprova as atitudes da cantora na casa mais vigiada do Brasil e do lado de fora, ela é tida como cancelada. "Eu não tenho nada a ver com o que acontece dentro ou fora daquela casa", escreveu Jorge nos Stories da conta oficial do Instagram de sua mãe.

"As pessoas viraram reféns de vidas que não são delas, e começaram a incitar ódio a pessoas aleatórias. Se coloquem no meu lugar, imaginem se fosse alguém te ameaçando e xingando a sua mãe. Zero empatia, rapaziada. A única coisa que peço é empatia da parte de todos", completou.

Na conta oficial da cantora, a equipe de Conká fez uma publicação sobre os ataques que Jorge sofreu. "Nós, da equipe da Karol Conká, repudiamos severamente os ataques feitos ao filho dela, um adolescente de 15 anos", foi escrito na legenda da foto.

Além dos xingamentos e comentários negativos direcionados a Karol, o canal GNT afirmou que não irá exibidir o programa "Prazer Feminino" apresentado pela cantora e pela ex-bbb Marcela McGowan. A atração sobre sexualidade feminina estreou no YouTube do canal pago no dia 1° de outubro de 2020 e estava programado para ser exibido na TV, a partir de 22 de fevereiro.