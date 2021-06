Magazine Filho de José Luiz Datena está internado com Covid-19 em São Paulo Em depoimento na Rádio Bandeirantes, revelou que o filho era quem mais mantinha os protocolos corretos para não contrair o vírus e tomava todos os cuidados

O jornalista e apresentador José Luiz Datena, 64, demonstrou preocupação com seu filho, José Luiz Datena Júnior, 33, que acaba de ser internado com Covid-19 no Sírio Libanês, em São Paulo. Em depoimento na Rádio Bandeirantes, revelou que o filho era quem mais mantinha os protocolos corretos para não contrair o vírus e tomava todos os cuidados. Só ele pegou na fam...