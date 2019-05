Magazine Filho de Gusttavo Lima e Andressa Suita sobe no palco em show e rouba a cena em Aparecida de Goiânia Primogênito do cantor participou da apresentação do pai durante o 'Aparecida é Show 2019'

O filho mais velho do cantor Gusttavo Lima e da modelo Andressa Suita, Gabriel, de apenas 1 ano e 10 meses, fez sua estreia na vida artística na noite de quinta-feira (9), em uma apresentação do pai no Aparecida é Show 2019, em Aparecida de Goiânia. Visualizar esta foto no Instagram. ...