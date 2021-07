Magazine Filho caçula de Malvino Salvador é internado no CTI de hospital Nas redes sociais, Kyra Gracie, mãe de Rayan, disse que o bebê de seis meses está com bronquiolite (infecção nos bronquíolos levam ar ao pulmão)

Rayan, filho caçula do ator Malvino Salvador e da lutadora Kyra Gracie, está internado no CTI (Centro de Terapia Intensiva) de um hospital. Nas redes sociais, Kyra disse que o bebê de seis meses está com bronquiolite (infecção nos bronquíolos levam ar ao pulmão). Kyra falou que o filho piorou na madrugada desta segunda-feira (5) e precisou ser internado no CTI. "...