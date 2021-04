Magazine Filha de Vladimir Brichta vai estrear em novelas atuando ao lado do pai: 'Sem palavras' Aos 23 anos, Agnes Brichtas se prepara para o seu primeiro papel na TV, a novela 'Quanto Mais Vida Melhor'

Enquanto pisava no palco da Casa das Artes de Laranjeiras, Agnes Brichta pensava no quanto seria especial trabalhar um dia ao lado do pai, o ator Vladimir Brichta. Mas ela não contava que esse desejo fosse se realizar tão cedo! Aos 23 anos, Agnes se prepara para o seu primeiro papel na TV, a novela Quanto Mais Vida Melhor, que teve as gravações retomadas dia 1...