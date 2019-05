Magazine Filha de Roberto Farias quer remasterizar obra do pai

Quando pisou pela primeira vez em um estúdio de cinema, na Atlântida, em 1949, Roberto Farias (1932-2018) pôde presenciar as filmagens de um clássico da chanchada Carnaval no Fogo, de Watson Macedo, um de seus mestres. Com ele, Farias trabalharia como assistente de direção, até assumir seu primeiro longa, uma comédia nos moldes das chanchadas que o estúdio fazia na épo...